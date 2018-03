PM retira acampados da frente do prédio de Cabral Um grupo com cerca de 15 manifestantes, que estava acampado desde a madrugada do dia 21 de junho nas imediações do edifício onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), no Leblon, zona sul da capital fluminense, foi retirado por policiais militares na madrugada desta terça-feira (02).