PM retira 16 famílias de assentamento Cerca de 60 PMs da região de Franca retiraram 16 famílias do assentamento da Fazenda Boa Sorte, em Restinga, na região de Ribeirão Preto. A retirada foi uma determinação judicial em ação movida pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), ligada ao governo estadual e que administra a área, devido à extração e à comercialização irregular de madeira do assentamento. Outras ações foram movidas e mais famílias poderão deixar o local.