PM impede confronto entre manifestantes pró e contra Dilma em Maceió

Maceió - Grupos a favor e contra o governo da presidente Dilma Rousseff quase entraram em confronto nesta quinta-feira, 5, em Maceió. A cavalaria da Polícia Militar teve de intervir para evitar que os protestos terminassem em confusão.

Vestidas da amarelo, cerca de 30 pessoas a favor do impeachment esperavam a chegada da presidente em frente ao Centro de Convenções Ruth Cardoso, onde ela iria participar de uma reunião com empresários de Alagoas.

Militantes do PT, que estavam na entrada principal do local, vieram ao encontro dos manifestantes e, por serem maioria, conseguiram abafar os gritos de "fora Dilma".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com bandeiras do PT e do PC do B, os militantes vestidos de vermelho começaram a gritar palavras de ordem como "não vai ter golpe" e "Dilma, guerreira, da pátria brasileira". Enquanto os petistas gritavam "coxinhas", o grupo pró-impeachment revidava com "pão com mortadela".

Os carros que passavam pelo local se dividiram e ora buzinavam em apoio ao grupo de camiseta amarela, ora de vermelha.

No meio do confronto, um senhor com um broche do PT parou para dar um abraço em um outro homem que estava numa cadeira de rodas e pedia o impeachment da presidente.

No fim, a cavalaria da Polícia Militar separou os dois grupos. Os manifestantes pró-impeachment foram os primeiros a deixar o local.