PM estima 57 mil manifestantes presentes na Esplanada dos Ministérios

BRASÍLIA - A Polícia Militar informou há pouco que aproximadamente 57 mil manifestantes ainda ocupam a Esplanada dos Ministérios. Desse total, 40 mil estão do lado sul, destinado aos movimentos favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os outros 17 mil estão no lado norte, na área destinada ao grupo de apoio ao governo.

A polícia informou que a chegada e saída de manifestantes de ambos os lados é grande e tem feito os cálculos com imagens aéreas de alta resolução. Estão envolvidos na operação 3 mil homens da PM, 320 bombeiros e 75 agentes do Detran. O corpo de bombeiros registrou até o momento 17 atendimentos. Foram casos de desmaios, tombos entre outros de gravidade leve. A polícia não registrou ocorrências graves até o momento.

Trabalho. A Polícia Militar do Distrito Federal começou a montar por volta das 11 horas um cordão de isolamento dos dois lados da Esplanada dos Ministérios, que foi divida por um muro de metal para separar manifestantes contrários e favoráveis ao impeachment. O tenente Araújo Filho, responsável pela organização, disse que não poderia informar quantos policiais foram destacados para a segurança por questões de segurança e estratégia, mas, de acordo com ele o cordão de policiais irá do Congresso Nacional até próximo à Rodoviária do Plano Piloto, trecho que tem cerca de 2,5 km.

O Corpo de Bombeiros tem 150 militares, efetivo que poderá chegar a mil se necessário, e 19 viaturas. Desde sexta-feira, a Polícia Civil trabalha com reforço de agentes e delegados nos plantões de delegacias, além de manter 300 agentes reforçando o policiamento nos bairros residenciais da redondeza. Também foram destacados 60 agentes e 30 viaturas do Detran-DF.