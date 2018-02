PM-DF usa jatos d'água em protesto perto do Congresso A Polícia Militar do Distrito Federal utilizou há pouco pela primeira vez no dia jatos d''água e lançou também bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral para dispersar manifestantes que tentavam caminhar novamente em direção ao Congresso Nacional. A ação ocorreu no Eixo Monumental, na altura do Museu da República, ou seja, antes ainda dos ministérios.