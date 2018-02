PM desocupa lotes irregulares de fazenda no interior de SP A Polícia Militar começou a cumprir ontem a desocupação de lotes na Fazenda Santa Maria, em São Simão (SP), na região de Ribeirão Preto. A área pertence ao Instituto Florestal, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Cerca de 100 policiais participaram da operação, que destruiu uma casa. Outros 110 imóveis ainda serão derrubados, pois seriam usados pelos invasores como área de lazer para os fins de semana. Só 64 lotes estão regulares e as famílias poderão participar de um projeto de assentamento da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). A área foi ocupada por 180 família de sem-terra, da Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados do Estado (Feraesp), em agosto de 1996. Em 19 de dezembro daquele ano, houve uma ação policial no local, contra a extração ilegal de madeira e desmatamento. Em seguida, a Polícia Federal desencadeou a Operação Pinóquio. Houve nove prisões nas áreas da Estação Experimental de São Simão e Estação Ecológica Santa Maria. Outras dez prisões ocorreram posteriormente - inclusive a de um vereador. Cinco pessoas foram condenadas por extração ilegal e desmatamento, outras ainda respondem a processo.