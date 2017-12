PM da Bahia destaca 350 homens para cortejo de ACM

A Polícia Militar da Bahia anunciou nesta sexta-feira, 20, que vai destacar 350 policiais para o cortejo do corpo do senador Antonio Carlos Magalhães, do Aeroporto Internacional de Salvador ao Palácio da Aclamação, e para o velório, que será aberto ao público e realizado no palácio. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães Trajetória de ACM Fotos dos preparativos do velório na Bahia No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Veja mais vídeos do senador baiano Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Além disso, 100 cadetes da Academia da Polícia Militar participarão da cerimônia de sepultamento do corpo do senador, previsto para as 17 horas deste sábado, no Cemitério do Campo Santo, no mesmo jazigo onde foi enterrado o corpo do deputado Luís Eduardo Magalhães, filho do senador, morto em 1998. O comandante de policiamento de Salvador, coronel Carlos Eleutério, afirma, também, que o contingente de policiais destacados para a operação pode ser ampliado para 450, caso haja necessidade. "Esperamos ter uma quantidade expressiva de pessoas nas cerimônias de despedida ao senador, mas ainda não podemos estimar quantas", disse. Desde as 16 horas, há fila para o velório, na entrada do Palácio da Aclamação.