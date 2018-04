PM convocada para manter ordem no MA Em Benedito Leite, a 552 quilômetros de São Luís, 240 homens do Exército e 112 da Polícia Militar darão garantias para que os eleitores possam, enfim, votar para prefeito. O primeiro turno foi suspenso porque cerca de 500 moradores da cidade puseram fogo em 16 nas urnas eletrônicas, no dia 5, ao descobrirem que seus títulos tinham sido cancelados. As eleições estão sendo disputadas por Júnior Coelho (PRB), Marcus França (PRTB) e Penélope Barros (PMDB).