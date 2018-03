PM barra delegada no MS por adesivo do Zeca do PT

O ex-governador disputa o governo do Estado junto com o atual governador, André Puccinelli (PMDB), candidato à reeleição. Segundo o policial militar que fez a abordagem, para que ela pudesse entrar no local, o adesivo colocado no vidro retrovisor do automóvel deveria ser retirado. O escritório dela está localizado dentro do terreno do quartel da Polícia Militar (PM).

Sidnéia foi obrigada a utilizar um outro acesso, evitando a passagem pelo terreno da PM. "Tirei fotos de outros carros no pátio da PM, adesivados por simpatizantes da coligação do atual governador, e entreguei ao meu advogado para tomar as devidas providências", disse a delegada. "Isso é uma arbitrariedade", criticou.