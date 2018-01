Pluralidade do PSDB é um 'privilégio', dizem líderes

Segundo os líderes do partido, todos são "credenciados para alavancar o projeto que o PSDB irá apresentar ao país". "Essa pluralidade é saudável e todas as postulações são legítimas. O partido saberá buscar o caminho da unidade com a maturidade e a democracia interna que sempre teve", afirmaram, em nota.

Sampaio e Nunes reuniram-se nesta quarta-feira pela manhã para discutir a pauta do Congresso das próximas semanas e ressaltaram a importância do entrosamento entre as bancadas das duas Casas. Segundo eles, esse trabalho será fundamental para a construção do projeto que o PSDB nas eleições do próximo ano.