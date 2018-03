Plenário vota indicação de Barroso para o STF

Luís Roberto Barroso foi oficialmente indicado pela presidente Dilma Rousseff para o STF em 23 de maio. Se aprovado, ele ocupará a vaga do ministro Carlos Ayres Britto, que se aposentou em novembro do ano passado. A nota do Planalto, quando da indicação de Barroso, citava que ele "cumpre todos os requisitos necessários para o exercício do mais elevado cargo da magistratura do País". Barroso tem 55 anos, é constitucionalista e atuou no STF como advogado em processos polêmicos, como união homoafetiva, aborto de fetos anencefálicos, pesquisa com células tronco embrionárias e defendeu o ex-ativista italiano Cesare Battisti do pedido de extradição.