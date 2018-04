Plenário do Senado debate novo Código Florestal O Plenário do Senado começou, no fim da tarde de hoje, a apreciação do novo Código Florestal, que tramita em regime de urgência. Os senadores estão ainda na fase de discussão da proposta. O relator, senador Jorge Viana (PT-AC), adiantou que deve acolher cerca de 20 emendas de Plenário, apresentadas ao texto substitutivo. A previsão é que as discussões avancem e a votação só seja concluída amanhã.