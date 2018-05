Plenário do Senado aprova indicação de José Múcio para TCU

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 22, a indicação do ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Votaram a favor da indicação 46 senadores, onze foram contrários e apenas um absteve-se.

José Múcio deixará a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para ocupar a vaga do TCU deixada pelo ministro Marcos Villaça, que se aposentou no final de junho.

Interinamente, José Múcio está sendo substituído na Secretaria pelo chefe da Subsecretaria de Assuntos Federativos (SAF), Alexandre Padilha. José Múcio tomará posse no cargo de ministro do TCU após nomeação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.