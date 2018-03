Nesta tarde, a comissão também aprovou a incorporação do texto da MP 605 (que permitia descontos na conta de luz), que caducou na segunda-feira, 3. Atendendo a um pedido do líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), o relator da MP 609, Edinho Araújo (PMDB-SP), incorporou no relatório o texto da 605.