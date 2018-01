Plano Real ajudou camelô a comprar o primeiro carro

MANAUS, 15 - Foi o Plano Real que permitiu o então camelô Ernandi Rodrigues Tiago, de 50 anos, a comprar em parcelas fixas seu primeiro carro. "Era um sonho antigo e impossível, com a inflação galopante que o país enfrentava desde que nasci", destaca. Embora não tenha votado em Fernando Henrique Cardoso, Tiago diz que foram inegáveis os efeitos benéficos do Plano Real ao país. "Era algo parecido que a presidente Dilma deveria criar para controlar os juros hoje", defende.

"Embora eu vote no PT, o país foi mais beneficiado pelo Plano Real do que com as bolsas sociais do governo Lula", considera. Para ele, embora o Bolsa Família e outros projetos sociais tenham ajudado as classes mais baixas, são paliativos. "Minha mulher, que não trabalha fora, nunca se beneficiou de nenhuma bolsa do governo Lula e nem minha filha. Minha renda como camelô sempre foi instável, só que nunca ganhei nenhuma ajuda do governo, mesmo precisando por um período".

Deficiente visual desde o nascimento, Tiago realizou um sonho durante o governo Lula: voltar a estudar. "Foi com o Plano Nacional de Educação que em 2003 terminei os ensinos fundamental e médio e pude estudar para fazer faculdade pública", conta. "Passei da classe C para a nova classe média durante o governo Lula, estudando, me formando e conseguindo um emprego com carteira assinada".

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tiago trabalha com conciliador num tribunal de Manaus. "Sou muito cético à melhoria do serviço público no País, não sei de um órgão que atenda ao cidadão de maneira célere e eficiente". Tiago não determina seu voto por partidos de esquerda ou direita. "Sei que não é uma prática comum, mas eu voto em homens e propostas, não em partidos, seja a presidente ou a vereadores", afirma. O advogado conta que já se arrependeu de alguns votos, mas tem "memória boa" e não vota novamente em quem o decepcionou.

O advogado, que hoje faz parte da classe média "e não quer voltar para trás de jeito nenhum", diz esperar da nova presidente que mantenha o país no rumo deixado pelo governo Fernando Henrique. "Houve os ganhos do governo Lula, mas considero que nada seria possível sem o Plano Real", frisa.

Tiago considera os poucos mais de cem dias do governo de Dilma Rousseff pouco tempo para analisar a "cara" de seu governo. "Votei nela, mas ela já me decepcionou, com o anúncio dos cortes em concursos. E o PT falava nas campanhas que quem iria acabar com os concursos seria o José Serra".