Plano Nacional mostra 'confusão no governo', diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), apontou nesta segunda-feira, 11, "confusão" no governo Luiz Inácio Lula da Silva e não quis dar opinião sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). "Há grande confusão dentro do próprio governo de maneira que vamos ver se o governo elucida bem suas posições e aí, como cidadão, no futuro, a gente vai avaliar", disse.

Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a "confusão" se deu na elaboração do plano. "Esse é um problema do Lula. Ele calçou o sapato errado", afirmou, após encontro com integrantes da cúpula do PSDB em São Paulo. Fernando Henrique disse não ser contra a criação da Comissão da Verdade, mas criticou a forma como a discussão foi colocada. "Combinaram uma coisa e fizeram outra." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.