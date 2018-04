Plano do PT reproduz linha do governo Lula, diz Marco Aurélio

Autor do texto contendo diretrizes do programa de governo da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, procurou amenizar nesta quinta-feira, 18, a polêmica sobre o viés estatizante do documento. Ao chegar ao 4º Congresso Nacional do PT, que tem início hoje em Brasília, Marco Aurélio atribuiu a "setores da imprensa" essa interpretação. "O programa de governo reproduz estritamente as linhas políticas dos dois governos de Lula", afirmou.

Marco Aurélio chegou ao evento logo após a ministra Dilma. Na chegada, a petista, que sábado será aclamada candidata do partido à Presidência da República, evitou dar entrevistas e se limitou a dizer que está "muito animada com a festa". Os dois participam de seminário com delegações internacionais, o primeiro ato de três dias de Congresso programado pelo PT.