Plano de segurança novo, medidas velhas Nove das 13 medidas sugeridas nesta segunda-feira pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao presidente Fernando Henrique Cardoso já constavam do Plano Nacional de Segurança Pública anunciado em junho de 2000 pelo Palácio do Planalto - e nunca totalmente implementado. Muitas das sugestões do governador também fizeram parte das diretrizes para aplicação dos recursos do mesmo plano, uma espécie de reedição daquelas propostas, apresentada em agosto do ano passado. Nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça não possuía dados atualizados sobre a execução do Plano para informar quanto foi gasto e em quais projetos. Isso, apesar de o governo ter criado, há um ano e meio, uma Comissão Técnica de Execução e Acompanhamento do Plano Nacional de Segurança Pública para acompanhar a execução das medidas. A própria integração das áreas de inteligência nos âmbitos federal e estadual também já estava prevista anteriormente. Entre as medidas antigas estão a criação de forças-tarefas para combater seqüestros e tráfico de armas e de entorpecentes, o bloqueio do uso de celulares em presídios, a contratação de mais policiais federais, a criação de penitenciárias federais de segurança máxima, e a permissão para que as atividades processuais sejam realizadas em presídios. Também a transferência de presos independentemente de autorização de juiz e a tipificação do crime organizado já haviam sido propostas anteriormente. Da mesma forma, já estavam previstas nos antigos planos a restrição de direitos de presos que representem ameaça à segurança interna e externa dos presídios e maior rapidez para compra de armas de maior porte pelas Forças Armadas. Neste último item, o governo acrescentou agora a pressa na destruição das armas de fogo. A demora na entrada em vigor de algumas dessas propostas se deve à necessidade de aprovação delas por parte do Congresso. Ao falar da proibição da venda de celulares pré-pagos, uma das novidades apresentadas nesta segunda-feira, o governador de São Paulo pediu compreensão por parte da população. ?É um sacrifício para a sociedade, mas importante em um momento de emergência?, declarou Alckmin. A transferência de delegação de competência da Polícia Federal para as polícias estaduais do controle sobre as empresas particulares de segurança também foi pedida pelo governador paulista. Alckmin pediu ainda que se tornassem indisponíveis os bens dos seqüestradores, assim como o aumento de pena pelo porte ilegal de armas adulteradas. Até então, o governo pensava em bloquear o bem dos seqüestrados, para que eles não pudessem pagar o resgate. A medida, no entanto, provocou polêmica no Congresso.