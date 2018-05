Plano de Defesa sofrerá críticas, prevê Mangabeira Unger Quando for anunciado, o Plano Estratégico de Defesa Nacional será alvo de críticas. A previsão foi feita no domingo pelo chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ministro Roberto Mangabeira Unger, um dos responsáveis pela elaboração do projeto. O plano seria divulgado neste domingo, dia da Independência do Brasil, mas ainda não ficou pronto. Segundo o ministro, o documento, que redefinirá o papel e fixará as diretrizes para o reaparelhamento das Forças Armadas, será lançado nos próximos dias. "Vão acusá-lo de ser desperdício de dinheiro e um instrumento de corrida armamentista", declarou o ministro a jornalistas depois do desfile realizado em comemoração à Independência do Brasil. Para Mangabeira Unger, entretanto, tais críticas são indispensáveis para que seja gerado na sociedade um debate sobre as "ambições" que o país deve ter e quais serão os "sacrifícios" necessários para torná-las realidade. O ministro voltou a afirmar que o serviço militar obrigatório deve ser aprofundado. Já a indústria nacional de equipamentos militares será incentivada, complementou. O chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência negou que o plano seja uma resposta à recriação da Quarta Frota dos Estados Unidos ou motivado pela descoberta de petróleo na camada pré-sal. "A estratégia nacional de defesa não é uma resposta conjuntural a problemas conjunturais", afirmou. " Não nos sentimos ameaçados por qualquer país. Nós não temos inimigos no mundo", concluiu. (Reportagem de Fernando Exman; Edição de Taís Fuoco)