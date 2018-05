Plano de defesa fica fora do 7 de Setembro A apresentação do Plano Nacional de Defesa, destaque da agenda das comemorações de 7 de Setembro, em Brasília, foi adiada por determinação do presidente Lula. Reunião foi marcada para o dia 9 para exposição do projeto. Preparado pelos ministros da Defesa, Nelson Jobim, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, o programa trata do reequipamento das Forças Armadas, da proteção de fronteiras, revitalização da indústria brasileira de equipamentos militares e da modernização do setor. Segundo Jobim, "trata-se de uma plataforma destinada a levar o tema para a primeira página da agenda de prioridades nacionais". Mangabeira, que disse antes de assumir que o governo Lula era o "mais corrupto da história", defende a aplicação de 2,5% do Orçamento nos empreendimentos "de recomposição" dos recursos dos três comandos.