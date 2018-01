Plano Amazônia prevê doar lotes O plano do governo para regularização fundiária da Amazônia prevê a doação dos lotes de até 400 hectares aos atuais ocupantes, disse ontem o ministro Mangabeira Unger, coordenador do Plano Amazônia. De 401 a 1.500 ha, as áreas terão a regularização acelerada; de 1.501 a 2.500 ha, o governo tentará agilizar as regras de licitação; e, de 2.501 hectares para cima, abrirá caminho para a retomada de terras griladas.