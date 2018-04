Planilha mostra loteamento de cargos no DF Planilhas apreendidas pela Policia Federal (PF) na Operação Caixa de Pandora revelam que o governador afastado do Distrito Federal Jose Roberto Arruda (sem partido) pôs a tecnologia de gestão de seu governo a serviço do fisiologismo político. Os documentos, aos quais o jornal O Estado de S. Paulo teve acesso, foram encontrados na casa de seu autor, o ex-chefe de gabinete Domingos Lamoglia, braço direito de Arruda na suposta operação do chamado "Mensalão do DEM".