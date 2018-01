Planejamento tenta acordo para barrar Orçamento Impositivo

BRASÍLIA - A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, recebeu na manhã desta terça-feira, 13, os líderes partidários da base para discutir uma proposta alternativa para a liberação de emendas e evitar a aprovação, no Congresso, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento Impositivo (que obriga o governo a liberar os valores de emendas parlamentares). Na reunião, o governo deu aval para que 30% destas emendas parlamentares com execução obrigatória sejam vinculadas à área de saúde.

A proposta seria apresentada e analisada no início desta tarde pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN).

O polêmico projeto caminha agora para um acordo e a votação em primeiro turno deve acontecer ainda hoje na Câmara. Alves afirmou que a ideia partiu da Casa. O PT queria 50% para Saúde e Educação, mas considerou a prévia do acordo uma vitória. “Foi um momento de tensão, mas sobretudo de busca de consenso. Não era 50% que eu queria, mas foi o primeiro passo”, disse o líder do PT, José Guimarães (CE), que prevê agora que o Orçamento Impositivo tem chances de ser aprovado por unanimidade.

De acordo com Alves, não houve acordo para os 50% porque os parlamentares ponderaram que os municípios têm outras demandas além de saúde e educação. “Não há vencidos nem vencedores, não é uma derrota do governo nem uma vitória da oposição, é uma vitória do Parlamento”, comemorou Alves. Para ele, a aprovação do projeto põe fim ao “toma lá dá cá” entre Planalto e Congresso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao destinar recursos para a área da Saúde, Alves diz que o Parlamento antecipa verbas para a área. “(Temos) a consciência nesta Casa de que é preciso mais recursos para saúde pública. Há essa demanda, um projeto está sendo discutido pelo governo e queremos antecipar, mostrar que temos essa preocupação com um ato concreto”, afirmou o peemedebista.

O relator do projeto, Édio Lopes (PMDB/RR), já prepara um novo texto para o projeto. O Orçamento Impositivo prevê que 1% das receitas correntes líquida da União deverá ser destinada às emendas individuais de deputados e senadores, o que corresponderia hoje a mais de R$ 6 bilhões.

Royalties

Alves revelou ainda que o projeto que trata do uso dos recursos dos royalties do petróleo para Educação e Saúde deve voltar à votação amanhã. Segundo ele, governo e o relator da proposta, André Guimarães (PDT/CE), ainda buscam um consenso sobre o uso do Fundo Soberano.

Nesta manhã, o presidente da Câmara reiterou o pedido para que o governo retire a urgência constitucional de três projetos que estão trancando a pauta: o Código de Mineração, além dos projetos que tratam da anistia tributária e previdenciária das Santas Casas de Misericórdia e da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).