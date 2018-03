Planejamento exonera suspeitos de fraude no Distrito Federal

O Ministério do Planejamento exonerou a Superintendente do Patrimônio da União, Lucia Helena de Carvalho, e o coordenador da superintendência, João Macedo Prado, dos seus respectivos cargos. As portarias de exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, 30.

A decisão foi tomada depois que o ministério recebeu o relatório do inquérito policial relativo à Operação Perímetro realizada pela Polícia Federal.

Nesse inquérito, os dois servidores são acusados de fraudar documentos relativos a uma área habitacional no Distrito Federal, prejudicando interesses da União, ao repassar irregularmente o terreno para a iniciativa privada.

Lúcia Helena de Carvalho foi também indiciada pela PF por cinco crimes, entre eles, fraude processual, falsidade documental e formação de quadrilha.