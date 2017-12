Planejamento divulgará cortes no Orçamento nesta quinta O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, deve anunciar na quinta-feira, 15, às 14h30, os cortes no Orçamento da União de 2007. De acordo com fontes do ministério, faltam ainda alguns ajustes, que devem ser realizados antes da divulgação do decreto de programação orçamentária. Na noite de terça-feira, 13, Bernardo havia confirmado que o corte no Orçamento será de R$ 16,5 bilhões. Segundo o ministro, o bloqueio não deve atrapalhar a tramitação e a votação dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Nós estamos fazendo uma limitação dos gastos de custeio para abrir espaços para os investimentos", disse Bernardo, após participar de uma audiência especial no plenário da Câmara. "Todas as áreas serão afetadas dentro deste conceito". Somente após o detalhamento dos cortes, que possivelmente será feito na quinta-feira, 15, é que o decreto de programação orçamentária deverá ser publicado no Diário Oficial da União.