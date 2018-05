Planejamento dispensará servidores em jogos do Brasil O Ministério do Planejamento informou nesta quinta-feira, 3, que, nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, haverá dispensa dos servidores da administração pública federal a partir de 12h30. Nos dias de jogos sem a participação da seleção brasileira, haverá expediente normal para esses funcionários. Segundo o órgão, haverá compensação das horas não trabalhadas pelos servidores.