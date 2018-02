Planejamento autoriza concurso público para 1.900 vagas O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou a realização de concursos públicos para diversas carreiras e órgãos, além da contratação temporária de profissionais, totalizando mais de 1.900 vagas. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27.