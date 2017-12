Planalto vai listar apadrinhados no Banco do Brasil e na CEF O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos representantes de movimentos sociais no encontro da quarta-feira, no Planalto, que pedirá um mapeamento de todos os cargos preenchidos por políticos nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. De acordo com relato de três dos visitantes, Lula afirmou ter informações de que partidos adversários mantêm influência em bancos públicos e na máquina federal nos Estados e municípios. ?Tem gente do PFL e do PSDB que há 500 anos ocupa cargo de gerente do Banco Brasil?, teria dito Lula, segundo seus interlocutores. Durante o encontro, ele reclamou que a oposição acusa o governo de colocar petistas nos bancos oficiais e, ao mesmo tempo, não quer deixar posições conquistadas em outros governos nas agências do BB e da Caixa. ?Quero saber de fato quem são essas pessoas?, teria dito Lula. Apesar da crítica aos adversários, o presidente não deixou claro se pretende promover um expurgo aos eventuais apadrinhados da oposição, sinalizando estar aberto ao diálogo. ?Se querem fazer oposição, que façam?, afirmou.