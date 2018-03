Planalto vai associar corte a nova alta de impostos para garantir ajuste fiscal

Atualizado em 18.05

BRASÍLIA - O governo pretende combinar os cortes em gastos previstos no Orçamento deste ano com uma nova rodada de aumento de impostos. O objetivo da medida, preparada pelo Ministério da Fazenda, é reforçar o ajuste fiscal e afastar o risco de rebaixamento da nota de crédito do Brasil. A presidente Dilma Rousseff começou ontem a discutir o tamanho do contingenciamento, que será definido após negociações com o Congresso e anunciado até o fim da semana. O corte deve ser da ordem de R$ 70 bilhões.

Os ministros Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa (Planejamento) e Aloizio Mercadante (Casa Civil), que compõem a junta orçamentária, levaram propostas distintas à conversa de quatro horas, no Palácio da Alvorada. Hoje, o tema será retomado na reunião de coordenação política do governo.

Levy apresentou uma estimativa de corte mais elevada, de R$ 78 bilhões, que compensaria as perdas promovidas pelos parlamentares no ajuste fiscal. As modificações feitas pela Câmara nas medidas provisórias que alteram benefícios trabalhistas e previdenciários incluíram desde restrições mais leves que as pretendidas no seguro-desemprego e na pensão por morte até a flexibilização do fator previdenciário, criado para poupar gastos do governo com aposentadorias.

Mercadante defende um contingenciamento grande, mas não superior a R$ 60 bilhões no total, de forma a não paralisar completamente a máquina federal. É uma posição mais parecida com a do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que passou os últimos dois meses se reunindo com ministros e secretários do governo para definir, com cada pasta e autarquia, os limites orçamentários.

Na Fazenda, a avaliação é que quanto menor for o corte, maior será a necessidade de "complementação" com aumento de impostos. Prevalecendo a visão de Levy sobre o corte, a decisão deve gerar atritos com o PT, cujos parlamentares defendem um ajuste menos amargo.

Entre os auxiliares de Dilma, a defesa de Levy por um bloqueio mais severo tem por objetivo não só acenar aos agentes financeiros, mas também proteger as contas públicas de eventuais alterações promovidas pelo Congresso no projeto de lei que revê a política de desoneração da folha de pagamento, outra medida fundamental para fechar as contas oficiais. O martelo sobre a amplitude do contingenciamento só deve ser batido após a votação desta proposta na Câmara, prevista para ocorrer às vésperas do anúncio dos cortes, nesta semana.

Na definição de um ministro, o ajuste e o contingenciamento são "inversamente proporcionais", por isso, o governo vai esperar ao máximo as votações do Congresso. A votação do projeto da desoneração é vista no Planalto como "Dia D" do ajuste fiscal - por mexer com interesses de diversos setores econômicos, é maior o risco de o texto ser desconfigurado.

Meta fiscal. O objetivo central do governo é cumprir a meta fiscal deste ano: 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Para isso, a Fazenda avalia que, além de um corte profundo nos gastos federais, serão necessários aumentos adicionais de tributos.

Em janeiro, o governo já tinha elevado impostos sobre o crédito ao consumidor e combustíveis. A nova mordida viria na alíquota de tributos que podem ser alterados por decreto, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o PIS/Cofins. Com isso, não é preciso o crivo do Congresso.

A maior parte do contingenciamento será de despesas discricionárias, como investimentos públicos e inversões financeiras. Neste caso, serão reduzidas as previsões de gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida, entre outros projetos.

O esforço do governo é fazer com que a projeção atual do Orçamento, de R$ 291 bilhões em gastos discricionários, seja reduzida para um patamar próximo a R$ 225 bilhões, nível verificado em 2013.

O governo estima poupar R$ 14 bilhões com as restrições aplicadas em benefícios trabalhistas e previdenciários que estão em discussão no Senado. Antes das alterações feitas na Câmara, as medidas provisórias que apertavam esses benefícios produziriam uma economia de R$ 18 bilhões, segundo o governo.

TRÊS PROPOSTAS PARA O CONTINGENCIAMENTO__________

Mais leve - Responsável pela gestão do governo, o chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, defende um contingenciamento não superior a R$ 60 bilhões, para não paralisar por completo a administração

Meio-termo - Nelson Barbosa, do Planejamento, passou os últimos dois meses negociando os cortes de cada ministério e autarquia. Prega uma saída intermediária para o contingenciamento

Mais fundo - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou uma proposta de R$ 78 bilhões em cortes no governo, de modo a compensar as mudanças no pacote fiscal feitas pelo Congresso