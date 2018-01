Planalto vai adotar discurso 'mocinha versus bandido' para desqualificar Cunha

Brasília - O Palácio do Planalto vai apostar no discurso "mocinha versus bandido" para desqualificar a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de abrir um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O tom foi adotado pela própria Dilma em seu pronunciamento oficial, ao afirmar que ela não havia cometido "atos ilícitos" e tampouco mantinha contas no exterior.

Ainda tomados pelo calor dos acontecimentos, auxiliares da presidente afirmaram que a estratégia de enfrentamento vai tentar demonstrar quem tem mais credibilidade diante da opinião pública: a presidente, uma "mulher honrada, com uma reputação ilibada", nos termos usados pela equipe do Planalto; ou o peemedebista, denunciado na Operação Lava Jato por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás.

A avaliação de um dos ministros do núcleo duro do governo é que acabou a "guerra fria" e que agora está claro que Dilma e Cunha estão em lados opostos no campo político.

O Planalto também diz que não há mais dúvidas de que o presidente da Câmara estava chantageando o governo e agiu por "vingança" ao deflagrar o impeachment horas depois de a bancada do PT anunciar que não ajudaria a enterrar o processo de cassação que tramita contra ele no Conselho de Ética.