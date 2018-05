Planalto usa Placar do Impeachment do 'Estado' como referência para votação

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto tem usado o Placar do Impeachment do Estado como referência para o resultado esperado da votação na Câmara no próximo domingo, 17.

Um ministro do núcleo duro do governo da presidente Dilma Rousseff confidenciou que o levantamento feito pelo jornal é muito próximo dos números que a equipe de articulação trabalha.

Ele, no entanto, afirma que o governo continua atuando para conquistar os 172 votos necessários para barrar o impeachment e que, no domingo, haverá "traições" tanto de quem se declarou a favor com quem se declarou contra o afastamento de Dilma.

Às 19h10 desta quinta-feira, 14, o placar registrava 340 votos a favor do impeachment e 127 contra. Há ainda 17 deputados indecisos e 29 que não responderam