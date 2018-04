Planalto troca nome de príncipe Charles por 'Chaves' A assessoria do Palácio do Planalto errou o nome do príncipe Charles em agenda divulgada hoje pela Presidência. Em lugar de Charles Philipe Arthur George Mountbatten-Windsor, o correto, o texto continha o nome Charles Philip Arthur "Chaves". Acompanhado da mulher, a duquesa de Cornualha, Camilla Parker Bowles, o herdeiro do trono britânico se encontrou hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. O casal chegou 25 minutos atrasado para o encontro. O príncipe e a duquesa subiram a rampa do Planalto. No entanto, o presidente e a primeira-dama, Marisa Letícia, não esperaram os visitantes na parte de cima da rampa, no segundo andar do palácio, como costumam fazer em visitas especiais. Assessores do governo negaram que houve uma gafe do cerimonial do Planalto. Segundo eles, o presidente só desce o terceiro andar nas visitas de chefes de governo e de Estado. Eles ainda disseram que a subida de Charles e Camilla pela rampa foi uma cortesia do Planalto.