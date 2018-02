Planalto tenta evitar pacote de bondades a servidores

A menos de cinco meses das eleições e em busca de votos, parlamentares fazem a multiplicação de benefícios por meio de alterações nas MPs, instrumento de tramitação mais rápida pelo Legislativo e meio usado pela base na negociação com o governo.

Além de entrar na pauta com urgência e prioridade, as MPs precisam ser votadas em 120 dias, caso contrário perdem a validade. Esse mecanismo acaba forçando o governo a um acordo para a aprovação do texto no Congresso ou leva ao eventual veto com o consequente desgaste político para o presidente.

"Temos de botar uma barragem na enchente de demandas. O presidente Lula virou um cabide de vetos. Por causa de seu prestígio, todo mundo deixa para ele vetar. É uma visão errada do Poder Legislativo", afirmou o deputado José Genoino (PT-SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.