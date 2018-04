Planalto suspende a visitação pública Nota divulgada pela Presidência da República informa que a visitação pública ao Palácio do Planalto foi suspensa desde o fim de semana devido à restauração do prédio, a primeira desde a inauguração de Brasília, em 1960. As visitas do público deverão ser retomadas no ano que vem, depois que a reforma terminar. Os alunos de escolas públicas e particulares poderão continuar a visitar o prédio, em roteiro adaptado.