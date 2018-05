Planalto quer instalar com rapidez CPI no Senado

"Vamos aguardar a comunicação do Supremo (Tribunal Federal) e o pedido do presidente do Senado (Renan Calheiros) para indicar seus integrantes", disse o Humberto Costa. Calheiros (PMDB-AL) deve desistir de recorrer ao plenário do STF sobre a decisão da ministra Rosa Weber de determinar que a CPI investigue somente a Petrobras. Na avaliação da cúpula do partido, o desgaste de questionar a decisão da ministra, que determinou a imediata instalação da comissão, foi empurrada para "a conta" do partido. O próprio PT, da presidente Dilma Rousseff, desistiu de apelar ao STF para tentar inviabilizar as investigações.

Humberto Costa justificou que o procedimento é necessário pois envolve a decisão de um poder (Judiciário) sobre questões de outro (Legislativo). Segundo o líder, depois da comunicação do STF, "cada um dos partidos, dos blocos, vai sentar e discutir quais são os seus nomes. Rapidamente formaremos a CPI e colocaremos a comissão em funcionamento".

O senador disse que ainda não houve discussão sobre os nomes da relatoria e da presidência da comissão do Senado, assunto que ainda será tratado entre os partidos e os blocos de sustentação do governo. "O PMDB vai definir quem quer a relatoria e qualquer decisão do partido que tem maioria será acatada", avisou.

Humberto Costa disse ainda que o governo quer instalar também uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de apurar o caso Alstom, envolvendo suposta prática de cartel em licitações do metrô de São Paulo durante governos do PSDB. "E a primeira assinatura que vamos colher é a do senador Aécio Neves (PSDB-MG)", ironizou Costa.