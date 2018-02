Planalto privilegia base aliada no repasse a emendas O Planalto orientou a equipe econômica a apressar o repasse dos primeiros recursos disponíveis de emendas parlamentares a partidos aliados. Enquanto PTB, PT, PMDB e PSB, maiores legendas governistas, receberam garantia de liberação neste começo de mês, de um total de R$ 20 milhões em emendas individuais, os oposicionistas PSDB, DEM, PPS e PSOL não conseguiram promessa de uma única moeda. A estratégia do governo é evitar que sua base de sustentação no Congresso rache com a aproximação das eleições.