Planalto prefere observar de longe Enquanto o prefeito Gilberto Kassab foi prestigiado por figurões nacionais dos partidos de sua coligação - Rodrigo Maia, Jorge Bornhausen, Heráclito Fortes, além de assessores do governador José Serra -, do lado da candidata Marta Suplicy a maioria era de petistas paulistas. Nenhum representante do governo Lula compareceu.