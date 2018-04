Planalto pede e Bastos atuará na defesa de construtora O Palácio do Planalto recorreu a um ?bombeiro? muito ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para atuar no ?incêndio? da Operação Castelo de Areia, que investiga a construtora Camargo Corrêa em acusações de supostos crimes financeiros, corrupção e doações ilegais para políticos e partidos, inclusive da base governista. Respondendo a um pedido direto do Planalto, o criminalista Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça e conselheiro do presidente, entrou no caso. Bastos foi contratado ontem pela empreiteira. O apelo ao advogado se deve ao temor do Planalto de que uma crise atinja colaboradores próximos. A empreiteira, oficialmente, é doadora também do PT.