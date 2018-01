Planalto passa por varredura de segurança para visita Os preparativos com a segurança do casal Obama no Palácio do Planalto continuam. Na noite de hoje, militares da companhia especial do BOPE, da Polícia Militar do Distrito Federal, fizeram a última varredura no local onde o casal Barack Obama e Michelle Obama e a presidente Dilma Rousseff visitarão a exposição mulheres artistas brasileiras.