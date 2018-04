Planalto omite gasto de R$ 1,3 mi com prefeitos Nota de empenho do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) obtida pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que a União vai desembolsar mais R$ 1.349.832 para arcar com despesas do Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas, que durou dois dias, na semana passada, em Brasília. A quantia é 5,3 vezes maior do que a admitida pelo Palácio do Planalto, R$ 253 mil. A beneficiária será a empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda. Somadas as faturas, o custo total para o governo atinge R$ 1.602.832. A conta oficial apresentada em um primeiro momento pela Presidência - para rebater suspeitas de que o evento se tornara um palanque eleitoral para a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff - omitiu o envolvimento de outros órgãos na promoção do encontro, considerado eleitoreiro pela oposição. De acordo com o Siafi, o dinheiro usado para financiar o evento saiu do Ministério das Cidades. O valor faz parte da verba destinada ao apoio à política de desenvolvimento urbano, que a pasta define nos seguintes termos: ?Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos e gestão territorial?. A assessoria de comunicação do ministério afirmou que esses objetivos foram plenamente atendidos no ?no corpo a corpo? com os prefeitos. ?São nossa clientela, daí porque fazemos um esforço permanente de comunicação?, informou. A Secretaria de Imprensa da Presidência admitiu ontem que a conta palaciana divulgada na semana passada não contemplava os valores empenhados pelo Ministério das Cidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.