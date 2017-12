Planalto nega que vaia tenha feito Lula desistir do PAN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da cerimônia de encerramento dos jogos Pan-Americanos, no dia 29, como já estava previsto em seu cronograma. Segundo sua assessoria, a ausência de Lula não tem relação alguma com as vaias que recebeu na última sexta-feira, durante abertura dos jogos. " De maneira alguma. Antes das vaias e mesmo sem viagens programadas para o dia 29 (quando acabam os jogos), o presidente já não estava confirmado na cerimônia de encerramento'', disse a assessoria ao estadao.com.br. Nesta segunda-feira, Lula disse ter ficado triste com as vaias que recebeu na abertura dos jogos. Em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente Lula afirmou ainda que o comportamento do público no Maracanã não refletiu o " pensamento do Rio de Janeiro". "Na minha vida política, a vaia e o aplauso são dois momentos de reação do ser humano. A única coisa que eu, particularmente, fico triste é que eu fui preparado para uma festa. É como se eu fosse convidado para o aniversário de um amigo meu, chegasse lá e encontrasse um grupo de pessoas que não queria a minha presença lá", disse durante o programa. Depois das vaias, Lula desistiu de declarar aberto os jogos, como estava planejado. A declaração foi feita pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Nuzman. Lula foi vaiado ao menos cinco vezes quando seu nome foi anunciado. Na cerimônia, um microfone havia sido preparado para o presidente declarar os jogos abertos - mas a idéia acabou abandonada, sem mais explicações. Segundo um assessor de Lula, ele teria classificado a manifestação como "molecagem", e , muito irritado, teria dito: "Eu não tenho medo de vaia." O presidente estava acompanhado de da primeira-dama, Marisa Letícia.