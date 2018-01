Planalto nega autoria do 'blog Dilma Rousseff' A Secretaria de Imprensa da Presidência da República afirmou nesta terça-feira, 14, que publicações da página do Facebook nomeada ''blog Dilma Rousseff'' não são de responsabilidade da equipe do governo. A assessoria também desconhece o responsável pela gestão do blog e informou que as páginas institucionais do governo são: Blog do Planalto, Portal Brasil, Portal Planalto. No Facebook, a página oficial é a do Palácio do Planalto. No Twitter, informações institucionais são veiculadas por meio da conta do blog do Planalto e da Secretaria de Imprensa.