Planalto não responde a críticas O Palácio do Planalto não respondeu às críticas da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), segundo as quais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz "críticas desmedidas" à imprensa. Segundo a assessoria de imprensa, o governo não recebeu todo o relatório, mas somente um extrato dele, o que dificultaria a resposta. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) informou, de acordo com sua assessoria, que o documento reflete o pensamento da entidade, já que o próprio presidente do Comitê de Liberdade de Expressão, Júlio César Mesquita, participou de sua elaboração. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Maurício Azêdo, classificou de "exagerado" o relatório da SIP. "O presidente faz reparos à imprensa, mas não a persegue."