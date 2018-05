Planalto minimiza delação da Andrade Gutierrez e diz que dinheiro não tem carimbo

BRASÍLIA - O governo está tentando minimizar o impacto da delação premiada do ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, que informou que as doações das campanhas de 2010 e 2014 da presidente Dilma Rousseff foram fruto de propina oriunda de superfaturamento de contratos em obras da Petrobrás e do setor elétrico.

Líderes do governo e parlamentares petistas foram chamados ao Planalto. A orientação foi para que façam um corpo a corpo com os deputados e senadores e mostrem a todos que “dinheiro não tem carimbo” e que a mesma Andrade Gutierrez deu o dobro de recursos que deu pra Dilma para a campanha do tucano Aécio Neves. Para o Planalto, a Andrade Gutierrez é que tem de explicar a origem do dinheiro porque, para a campanha da petista, “o dinheiro está declarado e foi legal”.

Em cerimônia mais cedo, a presidente Dilma Rousseff avisou em seu discurso que muitas delações aparacerão daqui para a frente. A avaliação do Planalto é que o “vazamento calculado” será feito com ainda mais intensidade daqui para frente, com o intuito de ajudar a alimentar o clima pró-impeachment e sangrar o apoio dos parlamentares no Congresso. Por isso, a investida dos líderes para apresentar a defesa do governo e a ampla distribuição da nota do advogado petista, Flávio Caetano, reiterando que “dinheiro não tem carimbo”. A alegação é de que a campanha não pode ser responsabilizada por isso.

Segundo informações obtidas no Planalto, os advogados do governo e da presidente Dilma estudam até mesmo pedir a anulação da delação premiada do ex-presidente da Andrade Gutierrez, alegando que ela está “ameaçada de contaminação” por ter sido vazada. Eles insistem que delação premiada feita em sigilo não pode ser repassada para a imprensa, ainda mais com intuito político direcionado. Ressaltam ainda que este “vazamento calculado”, que está sendo usado para criar clima negativo contra o governo nas vésperas da votação do impeachment, pode servir de arma contra a própria oposição porque o Supremo Tribunal Federal poderia anulá-la.

O governo vai reagir em todas as frentes para evitar o afastamento da presidente Dilma. O Palácio está esperando para as vésperas da votação na Comissão Especial, prevista para segunda feira, 11, assim como para as vésperas da votação em plenário, “vazamentos calculados” de delações ainda mais problemáticas e comprometedoras contra o governo.

O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, dará entrevista ainda nesta quinta-feira, 7, para defender as doações feitas para a campanha da presidente Dilma Rousseff.

As lideranças governistas e até mesmo ministros palacianos trabalharão com intensidade nos próximos dias para evitar que os parlamentares sejam influenciados por estas denúncias contra a presidente Dilma e o governo, influenciando no clima pro-impeachment.