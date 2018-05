Planalto manda liberar R$ 50,5 milhões a deputados do PR que votaram contra impeachment

Brasília - O Palácio do Planalto mandou liberar recursos do Ministério da Integração Nacional para pagar R$ 50,5 milhões para deputados do PR que votaram contra o impeachment. Dos 40 parlamentares da legenda, 26 votaram a favor da saída de Dilma, dez votaram contra, três se abstiveram e uma faltou. A orientação do partido era para que a bancada fosse contrária ao parecer pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff.

O único senador do PR que se declara contra o impeachment até o momento, Vicentinho Alves (TO), também será contemplado com R$ 5,3 milhões, o que eleva o montante oferecido para R$ 55,8 milhões.

De acordo com planilha obtida pelo Estado, seis dos dez deputados favoráveis ao governo foram beneficiados. O documento indica que R$ 10,5 milhões já foram empenhados ou liberados. A relação chegou ao ministério na última sexta-feira, 15, e os recursos começaram a ser liberados ou empenhados após a votação.

O deputado José Rocha (BA) foi o que recebeu promessa de maior liberação de recursos – R$ 19 milhões. Ele nega que suas emendas tenham sido liberadas e diz que suas elas somam R$ 1,57 milhão. O Estado apurou, contudo, que o dinheiro não saiu apenas das emendas, mas também de programas que são tocados pelo ministério com recursos extraorçamentários. Neste caso, os parlamentares indicaram para o ministro onde o dinheiro deve ser aplicado, sem deixar suas digitais. Ao contrário das emendas, que são assinadas pelos congressistas, nesse caso a verba sai como se fosse do ministro, embora o destino do dinheiro atenda ao pedido do parlamentar.

Em relação aos empenhos já realizados, o deputado Vicentinho Júnior (TO), é o destinatário de um total de R$ 4,5 milhões. O deputado Édio Lopes (RR) teve R$ 6 milhões empenhados. A lista continua com R$12 milhões a serem liberados para Wellington Roberto (PB), R$ 6 milhões para João Carlos Bacelar (PR-BA) e R$ 3 milhões para Aelton Freitas (MG), líder da bancada.

Outros quatro deputados votaram contra o impeachment e também estão na lista, mas os valores ainda não foram liberados: Brunny (MG), José Carlos Araújo (BA), Lúcio Vale (PA) e Zenaide Maia (RN). Os deputados Gorete Pereira (CE), Sebastiao Oliveira (PE) e Vinícius Gurgel (AP) se abstiveram. A deputada Clarissa Garotinho (RJ) está no final de uma gestação e não apareceu para votar.

Senado. Dos quatro senadores do PR, apenas um se declara contra o impedimento, segundo o Placar do Impeachment do Estadão. Vicentinho Alves já teve empenhados R$ 5,3 milhões. Blairo Magi (MT), Magno Malta (ES) declararam-se a favor do impeachment. Wellington Fagundes (MT) se diz indeciso.