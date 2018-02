Planalto lançará blog em cerca de um mês, diz Franklin O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, informou nesta tarde que o Planalto prepara o lançamento de um blog dentro de aproximadamente um mês. Franklin disse que o objetivo do governo com a iniciativa é se comunicar com uma parcela da sociedade que se informa basicamente pela internet. O ministro não detalhou qual será o conteúdo do blog. Questionado sobre se a ferramenta publicaria perguntas da imprensa antes que fossem divulgadas as reportagens relacionadas a elas, a exemplo do blog da Petrobras, Franklin respondeu que a estatal não faz mais isso.