Planalto lançará blog dentro de aproximadamente um mês

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, informou nesta sexta-feira, 26, que o Planalto prepara o lançamento de um blog dentro de aproximadamente um mês. Franklin disse que o objetivo do governo com a iniciativa é se comunicar uma parcela da sociedade que se informa basicamente pela internet. O ministro não detalhou qual será o conteúdo do blog. Questionado sobre se o blog publicaria perguntas da imprensa antes que fossem divulgadas as reportagens relacionadas a elas, a exemplo do blog da Petrobras, Franklin respondeu que a estatal não faz mais isso.

O ministro acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que visitou à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) para participar do 10º Fórum Internacional de Software Livre. Em rápida entrevista, ele abordou também o projeto do senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), que trata de crimes com uso de meio eletrônico. Participantes do Fórum defendem que o governo vete o projeto por entender que ele fere a privacidade do usuários da internet ao prever sua identificação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Franklin disse ser pessoalmente contra o projeto por considerar que a internet é "um lugar de liberdade", embora ressalte que se deve ter responsabilidade. Ele lembrou que o projeto ainda não foi aprovado. O Fórum deste ano tem como foco central a liberdade na internet. Acompanham também o presidente Lula a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB).