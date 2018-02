Planalto gastará R$ 878.700 para polir mármore do piso Após passar por uma reforma em 2009 e 2010, o Palácio do Planalto gastará mais R$ 878.700 para polir o mármore do piso dos quatro pavimentos. O edital de licitação para contratar a empresa que fará o serviço será aberto no próximo dia 1º de agosto. Esse gasto não estava previsto no orçamento das mudanças na estrutura do prédio realizadas durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, por um custo de R$ 103 milhões.