Planalto fará mudanças no Ministério do Meio Ambiente O Ministério do Meio Ambiente vai passar por uma reestruturação, com objetivo de fortalecer, modernizar, atualizar e fortalecer a pasta. Uma nova secretaria, de mudanças climáticas será criada, mas o nome do seu titular não foi anunciado. Com a reestruturação, o atual secretário executivo, Carlos Langoni, deixará o cargo que passará a ser ocupado por João Paulo Capobianco, atual secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério. As novas mudanças foram anunciadas pela Secretaria de Imprensa do Planalto, depois da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra. Segundo informações do Planalto, no despacho com Lula, a ministra Marina fez uma apresentação sobre a reestruturação da pasta que será apresentada nesta quarta-feira ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), em reunião, às nove horas, na Agência Nacional de Águas. Ainda de acordo com o Planalto, há 18 anos a estrutura do ministério não sofre reestruturação e a criação da nova secretaria atende a uma necessidade do plano nacional de mudanças climáticas. Sobre a saída de Langoni do cargo, o Palácio do Planalto explicou ainda que ele não aceitou ser deslocado para outra secretaria, mas continuaria integrado ao projeto do meio ambiente do governo. O Ministério do Meio Ambiente está sendo bombardeado pelo presidente Lula e pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, acusado de estar emperrando a execução de projetos importantes, principalmente hidrelétricas, previstos no programa de aceleração econômica (PAC). A ministra Dilma chegou a dizer que o governo espera que a questão ambiental ganhe um padrão de eficiência compatível com as exigências da infra-estrutura do País. E Lula cobrou agilidade na concessão de licenças.