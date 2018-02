Planalto evita comentar substituição de ministros do PSB Após o encontro da presidente Dilma Rousseff com o presidente nacional do PSB e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto evitou dar detalhes da reunião e sobre a substituição dos ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino. O Planalto limitou-se a confirmar que Dilma recebeu o governador e a carta do PSB entregando os cargos no governo federal e, em seguida, "voltou à sua agenda normal".